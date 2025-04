Nintendo ha scelto uno schermo LCD e non OLED per Nintendo Switch 2 dopo molte considerazioni

Nintendo ha spiegato perché ha scelto di utilizzare su Nintendo Switch 2 uno schermo LCD invece di un OLED, come molti fan speravano. Secondo Tetsuya Sasaki, responsabile della divisione tecnologica, la decisione è arrivata dopo molte considerazioni e si basa sulle recenti innovazioni nella tecnologia LCD, che hanno permesso di ottenere un display di qualità elevata a un costo sostenibile.Come riportato d IGN, lo schermo di Switch 2 rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti: misura 7,9 pollici, offre una risoluzione di 1920×1080 e, soprattutto, supporta HDR10 e VRR fino a 120 Hz. Questo significa che i giochi potranno beneficiare di immagini più brillanti, contrasti migliori e una maggiore fluidità, caratteristiche che nemmeno la versione OLED della Switch originale poteva offrire.

