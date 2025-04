Thesocialpost.it - “Lui non può aver agito da solo”, Ilaria Sula, il padre: “L’aspettavamo a casa…”

Leggi su Thesocialpost.it

“Voglio sapere cosa è successo. Voglio giustizia”. Sono le parole pronunciate con voce spezzata da Flamurdi, la ragazza di 22 anni uccisa a Roma dall’ex fidanzato Mark Samson, il cui corpo è stato ritrovato chiuso in una valigia abbandonata in una discarica. Seduto davanti all’avvocato Giuseppe Sforza, l’uomo fatica a trovare le parole. Lo sguardo è spento, i pensieri confusi. “Prima c’eraun abisso di disperazione”, confessa. Ora, però, vuole capire. E cerca verità.Il dolore di una famiglia distruttaera tornata a Roma per studiare, così aveva detto nell’ultima telefonata. Doveva rientrare per il fine settimana, “senza portarsi i libri perché aveva voglia di stare con noi”, ha raccontato il. Ma quel venerdì non è salita sul treno. E da due giorni, i messaggi arrivavano strani, impersonali.