Orlando stronca la Juve in vista della Roma: «Se è quella vista contro il Genoa, i giallorossi sono nettamente favoriti. C'è un qualcosa che non mi piace dei bianconeri»

Massimo Orlando, ex difensore nonché opinionista, esprime preoccupazione per la Juventus in vista del big match contro la Roma: ecco le sue parole

Negli studi di TMW Radio è intervenuto anche Massimo Orlando. Durante "Maracanà", l'ex giocatore, nonché opinionista, ha espresso grande preoccupazione per la sfida che vede la Juventus contrapposta alla Roma. Ecco che cosa ha detto in merito a questa partitissima.

«Se la Juve gioca col Genoa, la Roma è nettamente favorita. Non mi piace la difesa, i due esterni a centrocampo, spero che faccia giocare Conceicao. La Roma la vedo più squadra. Penso che Soulé, anche dalle dichiarazioni fatte, abbia fatto capire che qualche sassolino se lo voglia togliere».