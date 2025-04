Dilei.it - Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Olanda

Leggi su Dilei.it

Nel grande giorno per celebrare l’amore eterno, anche il popolo dei Paesi Bassi, solitamente pragmatico e modernista, vanta antichi riti irrinunciabili. Dalle regole sulla guida fino all’outift, ci sono infattiche contribuiscono a rendere uno olandese a dir poco memorabile.Lepre-ali inGli sposi dei Paesi Bassi vivono la marcia di avvicinamento al giorno del sì in modo molto soft: nella maggior parte dei casi, le cerimonie sono abbastanza semplici e informali, e i futuri coniugi non si trovano quindi a dover fare i conti con un gran numero di professionisti o con una fitta agenda di impegni. Tuttavia, anche loro, sono chiamati a rispettare alcune.Maestro di cerimoniaNell’organizzazione di uno in, amici e familiari possono assumere il ruolo di wedding planner o di coordinatori per aiutare la coppia a realizzare il sì dei propri sogni.