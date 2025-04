L’UEFA avrebbe manipolato il video del rigore di Alvarez una perizia forense | “La palla non si è mossa”

Leggi su Fanpage.it

La più grande associazione di tifosi dell'Atletico Madrid ha diffuso un comunicato in cui accusa l'UEFA di aver "" ilche aveva diffuso all'indomani delannullato tra le polemiche a Julian, episodio che era stato decisivo per il passaggio del turno del Real Madrid ai danni dei Colchoneros. Un'accuratissimadi 66 pagine "dimostra" che il filmato in questione "è stato modificato".