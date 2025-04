Thesocialpost.it - TikTok, Trump estende la scadenza per l’accordo: “Ancora 75 giorni”

Leggi su Thesocialpost.it

Donaldha annunciato un’estensione di 75per il termine fissato sulrelativo a, rinviando così lache avrebbe potuto portare alla sospensione dell’app negli Stati Uniti. La comunicazione è arrivata direttamente dal suo social network, Truth.“L’amministrazione sta lavorando duramente per salvaree abbiamo fatto enormi progressi”, ha dichiarato l’ex presidente, sottolineando la necessità di “ulteriore lavoro per assicurare che tutte le necessarie approvazioni siano firmate“.Ordine esecutivo e nuovo terminePer questo motivo,ha firmato un ordine esecutivo che consente alla piattaforma di continuare a operare negli Stati Uniti fino a metà giugno, posticipando lainizialmente prevista per il 5 aprile. Il provvedimento riguarda in particolare la vendita della divisione americana della popolare app cinese, nel tentativo di evitare un divieto definitivo sul territorio statunitense.