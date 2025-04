LIVE Svezia-Italia 3-2 Nations League calcio femminile in DIRETTA | le scandinave passano al 95 grande prestazione delle azzurre in Svezia

DIRETTA LIVE prestazione di spessore delle Italiane che soffrono e sanno rispondere. Peccato per il finale. L'episodio del tocco di mano di Oliviero è inequivocabile. Finisce qui. Svezia batte Italia 3-2. 90'+5 Rolfo non sbaglia! GOL della Svezia! Rolfo sul dischetto del rigore. 90'+4 calcio di rigore per la Svezia. Proteste in corso. Tocco di mano di Oliviero. 90'+2 Ancora un altro corner per le scandinave. Momento di sofferenza per le azzurre. 90'+1 La fa sua Giuliani. 90'+1 Angolo per le padrone di casa. 5 minuti di recupero! 89′ Rolfo non tiene, palla nuovamente sopra alla porta. 88′ Ci riprova ancora Angeldahl. Niente da fare, conclusione alta sopra la traversa. 86′ Ottima prestazione fin qui delle azzurre che sono rimaste in partita con lucidità. 85′ Si prende un fallo incredibile a centrocampo Cambiaghi! Linari in anticipo in difesa.

