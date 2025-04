Russell Brand risponde alle accuse | Ero drogato dipendente dal sesso e idiota ma non un violentatore

Russell Brand ha condiviso un video sui social per rispondere alle accuse di molestie e violenza sessuale che gli sono state rivolte. Russell Brand ha risposto alle accuse di violenza e molestie sessuali che gli sono state rivolte da quattro donne. Il comico avrebbe compiuto i crimini in un periodo compreso tra il 1999 e il 2005, come avrebbero rivelato le indagini della polizia di Londra iniziate nel settembre 2023 dopo aver ricevuto più di una denuncia. La risposta alle accuse L'attore, con un video pubblicato sui social, ha sostenuto di essere stato 'un drogato, dipendente dal sesso e un idiota' durante la sua giovinezza, ma di non essere un violentatore. Russell Brand ha sottolineato: "Non ho mai compiuto attività non consensuali. . Movieplayer.it - Russell Brand risponde alle accuse: "Ero drogato, dipendente dal sesso e idiota, ma non un violentatore" Leggi su Movieplayer.it Il comicoha condiviso un video sui social perredi molestie e violenza sessuale che gli sono state rivolte.ha rispostodi violenza e molestie sessuali che gli sono state rivolte da quattro donne. Il comico avrebbe compiuto i crimini in un periodo compreso tra il 1999 e il 2005, come avrebbero rivelato le indagini della polizia di Londra iniziate nel settembre 2023 dopo aver ricevuto più di una denuncia. La rispostaL'attore, con un video pubblicato sui social, ha sostenuto di essere stato 'undale un' durante la sua giovinezza, ma di non essere unha sottolineato: "Non ho mai compiuto attività non consensuali. .

