accordo per la vendita di Tiktok ci sono ancora questioni chiave da risolvere". Lo ha detto la società cinese proprietaria della app dopo che Donald Trump ha annunciato una proroga della scadenza di 75 giorni. Quotidiano.net - Bytedance, su accordo Tiktok questioni chiave da risolvere Leggi su Quotidiano.net "Sull'per la vendita dici sono ancorada". Lo ha detto la società cinese proprietaria della app dopo che Donald Trump ha annunciato una proroga della scadenza di 75 giorni.

Trump: l'accordo sulla vendita di TikTok arriverà entro sabato. Trump afferma che ci sono "molti potenziali acquirenti" per la vendita di TikTok prima della scadenza del 5 aprile. Countdown per vendere Tiktok Usa. Trump vuole togliere l'app ai cinesi: in pole la cordata Blackstone.

