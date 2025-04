Sara Campanella parla la madre di Argentino | Così l’ho aiutato a scappare Uccisa così

madre di Stefano Argentino, ha cercato di spiegare agli inquirenti il suo ruolo nelle ore successive al femminicidio di Sara Campanella, la 22enne palermitana Uccisa lunedì scorso a Messina.Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri, la donna avrebbe raggiunto il figlio dopo una telefonata in cui lui le avrebbe confidato soltanto la volontà di togliersi la vita, senza menzionare il delitto. «Mi ha parlato di un fallimento esistenziale, dell’incapacità di provare sentimenti. Nulla su Sara», ha dichiarato.L’autopsia conferma: coltellate letali al collo e alla schienaIntanto, l’autopsia ha confermato che la giovane studentessa è stata colpita cinque volte con un coltello, tra collo e schiena. Thesocialpost.it - Sara Campanella, parla la madre di Argentino: «Così l’ho aiutato a scappare». Uccisa così Leggi su Thesocialpost.it «Mi ha chiamato, era disperato, diceva che voleva morire». Con queste parole Daniela Santoro,di Stefano, ha cercato di spiegare agli inquirenti il suo ruolo nelle ore successive al femminicidio di, la 22enne palermitanalunedì scorso a Messina.Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri, la donna avrebbe raggiunto il figlio dopo una telefonata in cui lui le avrebbe confidato soltanto la volontà di togliersi la vita, senza menzionare il delitto. «Mi hato di un fallimento esistenziale, dell’incapacità di provare sentimenti. Nulla su», ha dichiarato.L’autopsia conferma: coltellate letali al collo e alla schienaIntanto, l’autopsia ha confermato che la giovane studentessa è stata colpita cinque volte con un coltello, tra collo e schiena.

