Decreto sicurezza Piantedosi | Body cam per i poliziotti? Le hanno chieste loro Nordio e l’aggravante sulle truffe agli anziani

Nordio, ha descritto il Decreto legge sulla sicurezza, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. «È un quadro normativo molto ampio, ma respingiamo l’idea che sia un provvedimento di stampo securitario – sulla stessa linea il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che, sfogliando freneticamente le pagine del documento come un azzeccagarbugli chiarisce – Il nostro obiettivo è tutelare le persone più deboli e fragili». I due ministri, nel corso della conferenza stampa in conclusione del Cdm, hanno illustrato le novità introdotte dal Decreto sulla sicurezza, mentre fuori, nella piazza davanti al Pantheon, continuano le proteste.«Tirata un po’ troppo per le lunghe»Al centro delle contestazioni c’è la decisione del governo di trasformare quello che inizialmente era un disegno di legge in un Decreto, così da accelerarne l’iter parlamentare. Leggi su Open.online Un provvedimento «corposo», articolato in 34 articoli e «non di facile lettura». Così il ministro della Giustizia, Carlo, ha descritto illegge sulla, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. «È un quadro normativo molto ampio, ma respingiamo l’idea che sia un provvedimento di stampo securitario – sulla stessa linea il ministro dell’Interno, Matteoche, sfogliando freneticamente le pagine del documento come un azzeccagarbugli chiarisce – Il nostro obiettivo è tutelare le persone più deboli e fragili». I due ministri, nel corso della conferenza stampa in conclusione del Cdm,illustrato le novità introdotte dalsulla, mentre fuori, nella piazza davanti al Pantheon, continuano le proteste.«Tirata un po’ troppo per le lunghe»Al centro delle contestazioni c’è la decisione del governo di trasformare quello che inizialmente era un disegno di legge in un, così da accelerarne l’iter parlamentare.

Decreto sicurezza, Piantedosi: «Body cam per i poliziotti? Le hanno chieste loro». Nordio e l'aggravante sulle truffe agli anziani. Il ddl Sicurezza e i rischi dei nuovi "manganelli" digitali, dalle body cam al riconoscimento facciale. Ddl sicurezza, approvate le body-cam. Grazie al Ministro Piantedosi e al Sottosegretario Molteni per l'impegno profuso. Bar, discoteche e locali: le novità del Decreto Piantedosi. Piantedosi contro gli scioperi, anche i picchetti diventano reato. Le bodycam proteggono le forze dell’ordine, non i cittadini. Ne parlano su altre fonti

Via libera al decreto sicurezza, tutele legali e bodycam per polizia. Meloni: "Norme sacrosante". Sit-in e scontri a Roma - Il governo approva dl in Cdm. La presidente del Consiglio: "Nessun blitz, non potevamo più rinviare" Dal Consiglio dei ministri è arrivato oggi, venerdì 4 aprile, il via libera al decreto sicurezza. N ... (msn.com)

Canapa, Piantedosi: “Nel dl Sicurezza deroga al divieto assoluto” - Roma, 4 apr. (askanews) – “È stata inserita una deroga al divieto assoluto di produzione e commercializzazione della Canapa. È stata inserita la produzione agricola di semi destinati agli usi consenti ... (askanews.it)

Piantedosi: in Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese - atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi": lo ... (libero.it)