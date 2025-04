Infortunio Beccari | l’attaccante della Juventus Women si fa male in Nazionale Problemi per Lenzini e Boattin Ultime

Infortunio Beccari, la giovane attaccante della Juventus Women ha patito uno stop con la Nazionale! Problemi anche per Lenzini e Boattin

Tegola per la Juventus Women. Dopo l'Infortunio occorso a Barbara Bonansea, i bianconeri sono costretti a perdere anche un altro elemento dell'attacco. Durante la sfida tra Svezia e Italia, partita valida per la Nations League, Chiara Beccari si è infortunata alla caviglia.

L'Infortunio si è concretizzato al 53' della predetta gara ed è avvenuto dopo l'assist che ha fornito a Emma Severini per il goal del momentaneo vantaggio delle azzurre. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Problemi anche la Lenzini e la Boattin. La prima ha accusato un Infortunio al flessore. Andrà valutata la seconda: ghiaccio sul polpaccio per lei dopo la sostituzione.

