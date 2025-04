.com - The Monkey, recensione: tratto da Stephen King, Osgood Perkins terrorizza e diverte con un coinvolgente horror

La nostradi The, dopo Longlegs il nuovodidal racconto di, un riuscito mix di splatter e comicità prodotto dal maestro del terrore James WanTheè il nuovo violentodisu un diabolico giocattolo a forma di scimmia, che “è come la vita” perché uccide in maniera totalmente casuale e inaspettata chi lo merita, chi non lo merita e chiunque nel mezzo. In questa trasposizione del racconto La scimmia di, il regista e sceneggiatore statunitense rende omaggio al celebre scrittore del terrore con un film ricco di easter egg, in grado di tenere lo spettatore con il fiato sospeso, senza però smettere di suscitare forti risate.I protagonisti sono due gemelli dai temperamenti divergenti, interpretati efficacemente da un unico attore sia nella loro versione giovane (Christian Convery) che in quella adulta (Theo James), tanto che difficilmente si direbbe che non si tratti di due persone diverse.