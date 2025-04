Vlahovic al posto di Osimhen | lo scambio è la chiave

Osimhen e soprattutto Dusan Vlahovic. Lo scambio sbloccare l’affare per il serbo, andiamo a vedere le ultime notizie.E’ stata una annata sicuramente difficile per il bomber serbo, che anche quest’anno non è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle. Si ha la netta sensazione, in tal senso, che il centravanti della Juventus soffra troppo la pressione che c’è in bianconero ed è come se facesse fatica a sopportare quelle che sono le enormi aspettative che si ripongono su di lui. Ormai da tanto, troppo tempo. In tal senso inizialmente si pensava che potesse essere arrivata una svolta con Thiago Motta, ma le cose sono andate anche peggio.Dusan Vlahovic al posto di Osimhen, arriva un colpo di scena (Calciomercato. Calciomercato.it - Vlahovic al posto di Osimhen: lo scambio è la chiave Leggi su Calciomercato.it Viene fuori un interessante intreccio di calciomercato che vede protagonisti due tra i bomber più interessanti al mondo, vale a dire Victore soprattutto Dusan. Losbloccare l’affare per il serbo, andiamo a vedere le ultime notizie.E’ stata una annata sicuramente difficile per il bomber serbo, che anche quest’anno non è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle. Si ha la netta sensazione, in tal senso, che il centravanti della Juventus soffra troppo la pressione che c’è in bianconero ed è come se facesse fatica a sopportare quelle che sono le enormi aspettative che si ripongono su di lui. Ormai da tanto, troppo tempo. In tal senso inizialmente si pensava che potesse essere arrivata una svolta con Thiago Motta, ma le cose sono andate anche peggio.Dusanaldi, arriva un colpo di scena (Calciomercato.

Vlahovic al posto di Osimhen: lo scambio è la chiave. Osimhen alla Juve: non solo ADL, c’è un altro problema per i bianconeri. Juventus, Giuntoli ha incontrato l’entourage di Osimhen: è lui il dopo Vlahovic (Il Giornale). Juve, Osimhen nel mirino per il post-Vlahovic: avviati i contatti con l’entourage. Osimhen Juve (Gazzetta), è lui il grande sogno per il dopo Vlahovic. Il piano della dirigenza per strapparlo al Napoli. Juventus e Vlahovic, tregua con Tudor ma addio in estate: Giuntoli punta Osimhen. Ne parlano su altre fonti

Vlahovic al posto di Osimhen: la ‘frecciata’ di Tudor infiamma la Juve - Anticipando i tempi dell’esonero di Thiago Motta, la Juventus ha virato con decisione su Igor Tudor che già nella giornata di domani dirigerà il suo primo allenamento con i bianconeri. Un vero e ... (asromalive.it)

Juventus: per il futuro torna di moda Osimhen, Vlahovic non vorrebbe rinnovare - La Juventus guarda già al mercato estivo. Da giugno, la dirigenza bianconera sarà chiamata a un lavoro intenso per rinforzare la squadra, in particolare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato ... (it.blastingnews.com)

Vlahovic Juve al capolinea? Dall’ombra di Osimhen a un rinnovo che non arriva: cosa filtra sul futuro del serbo - Vlahovic Juve al capolinea? Dall’ombra di Osimhen a un rinnovo che non arriva: cosa filtra sul futuro del serbo, in scadenza di contratto nel 2026 L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juve potrebbe arri ... (juventusnews24.com)