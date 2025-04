Iltempo.it - La FIGC lancia ‘Il Futuro è Donna', la webserie sull'empowerment femminile che vede protagoniste le calciatrici della Nazionale

Diecisi mettono in gioco e si confrontano, con sincerità e coraggio, su diverse tematiche legate all'per abbattere i pregiudizi che caratterizzano un mondo tuttora considerato prettamente maschile. È questo l'obiettivo‘Il', il progettoto oggia piattaforma sostenabilia.it, creata per valorizzare e raccogliere in un unico contenitore tutte le iniziative sviluppate nell'ambitostrategia di Sostenibilità Sociale e AmbientaleFederazione. Un format semplice e dinamico: in ognuna delle sei puntate due Azzurre raccontano il proprio vissuto e approfondiscono un argomento - dal professionismo alle scelte affettive, passando per abusi, body shaming e pari opportunità - nella convinzione di poter contribuire a una crescita di consapevolezza dell'intera società.