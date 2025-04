In un’intervista ai microfoni di Tuttosport,, ex, ha ripercorso le tappe più curiose e significative della sua carriera

Pianetamilan.it - Longo: “Al Milan Futuro le cose non sono andate come speravo”

Longo e il 19esimo club in carriera: "Al Milan facevamo rifinitura in 7, troppo via vai. Predestinato all'Inter? Zero continuità".

Longo: "In Grecia il calcio è lasciato andare, ma fai bella vita e con 15 euro mangia una famiglia".

Longo e il 19esimo club in carriera: "Al Milan facevamo rifinitura in 7, troppo via vai. Predestinato all'Inter? Zero continuità".

Milan, cambio di rotta? Longo: “Al Milan piace tantissimo Conte”.

Perché Samuele Longo può giocare nel Milan Futuro: cosa dice il regolamento.

Ha cambiato 19 squadre in carriera passando per Inter e Milan, ora lascia l'Italia per tornare in Spagna.