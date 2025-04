Cosa ha detto Mark Samson nella confessione per il femminicidio di Ilaria Sula

Mark Samson presente all'interrogatorio ha spiegato che il ragazzo "ha confermato la paternità del fatto e si è assunto integralmente la responsabilità anche delle condotte successive. È pentito e sconvolto per aver ucciso Ilaria". Leggi su Fanpage.it L'avvocato dipresente all'interrogatorio ha spiegato che il ragazzo "ha confermato la paternità del fatto e si è assunto integralmente la responsabilità anche delle condotte successive. È pentito e sconvolto per aver ucciso".

