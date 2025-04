Il fratello di Federica Brignone | Non è troppo demoralizzata Mattarella la chiama al telefono

troppo demoralizzata, anzi, ha un atteggiamento molto positivo che, in questi momenti, penso non sia una cosa facile, invece lei sta dimostrando positività in un momento del genere". Lo ha detto Davide Brignone, fratello e allenatore di Federica, parlando al Tg1 sullo stato d'animo della sorella che ieri sera è stata operata per la riduzione e sintesi della frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che per la riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio, lesioni riportate nella caduta dello slalom gigante dei Campionati italiani assoluti in Val di Fassa. Davide Brignone, che segue la sorella dal gennaio del 2017, ha aggiunto: "E' meglio farsi una risata e godersi quello che si ha anzichè rattristarsi e rabbuiarsi, noi persone che le stiamo attorno stiamo cercando di aiutarla a fare questo". Agi.it - Il fratello di Federica Brignone: "Non è troppo demoralizzata". Mattarella la chiama al telefono Leggi su Agi.it AGI - "Non è, anzi, ha un atteggiamento molto positivo che, in questi momenti, penso non sia una cosa facile, invece lei sta dimostrando positività in un momento del genere". Lo ha detto Davidee allenatore di, parlando al Tg1 sullo stato d'animo della sorella che ieri sera è stata operata per la riduzione e sintesi della frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che per la riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio, lesioni riportate nella caduta dello slalom gigante dei Campionati italiani assoluti in Val di Fassa. Davide, che segue la sorella dal gennaio del 2017, ha aggiunto: "E' meglio farsi una risata e godersi quello che si ha anzichè rattristarsi e rabbuiarsi, noi persone che le stiamo attorno stiamo cercando di aiutarla a fare questo".

Il fratello di Federica Brignone: "Non è troppo demoralizzata". Mattarella la chiama al telefono. Sci, Coppa del Mondo, Federica Brignone: "Tutto incredibile ma non so fino a quando scierò". Brignone, il segreto è il fratello Davide: «Non volevano che l'allenassi, ma non ci sono rancori». Davide Brignone, coach di Federica: “Mia sorella si diverte. Smettere? Non ci pensa”. Federica Brignone, la campionessa mai diva: dal fratello allenatore alla rivalità con Goggia, chi è la…. Brignone, mamma e fratello: 'Incredibile Fede'. Ne parlano su altre fonti

Il fratello di Federica Brignone: "Non è troppo demoralizzata". Mattarella la chiama al telefono - AGI - "Non è troppo demoralizzata, anzi, ha un atteggiamento molto positivo che, in questi momenti, penso non sia una cosa facile, invece lei sta dimostrando positività in un momento del genere". Lo h ... (msn.com)

Federica Brignone: «La famiglia, gli amici e il fidanzato: da loro l'amore che ti salva nei momenti difficili» - È la campionessa italiana più titolata, grazie anche alla conquista della seconda Coppa del mondo. I sogni di bambina («volevo fare la ballerina o la parrucchiera»),la passione per la musica («suono l ... (msn.com)

Brignone scherza sui social: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!" - La campionessa ha subito la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone, sotto al ginocchio. La mamma: “Non ci voleva, tegola tremenda”. Buono il decorso post operatorio ... (msn.com)