Atletica Chituru Ali torna in gara | volata al Miramar Invitational la prima da allievo di Smith

Chituru Ali figura nelle startlist del Miramar Invitational, meeting di Atletica in programma sabato 5 aprile presso l'Ansin Sports Complex della località in Florida. Il secondo italiano più veloce di sempre sui 100 metri (9.96 lo scorso anno a Turku, meglio di lui soltanto Marcell Jacobs con il 9.80 valsogli l'apoteosi olimpica) non gareggia dal 25 agosto, quando si espresse in un alto 10.69 a Chorzow dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 (10.12 in batteria e 10.14 in semifinale).Nel frattempo il comasco, che spegnerà 26 candeline nella giornata di domenica, ha lasciato la corte di coach Claudio Licciardello e si è trasferito negli States per allenarsi sotto lo sguardo del guru John Smith in Califonia. Il programma prevede un doppio turno sui 100 metri: batteria alle ore 17.

