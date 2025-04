Meloni | lunedì vertice governo sui dazi

lunedì pomeriggio e di portare ciascuno per la propria competenza uno studio sull'impatto che questa situazione può avere per la nostra economia".Così la premier Meloni, a quanto si apprende, parlando in Consiglio dei ministri dei dazi Usa. Il "gruppo di lavoro del governo da ora deve sentirsi prioritariamente impegnato sul tema",aggiunge. Martedì 8 aprile incontro con le categorie produttive. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.50 "Ho deciso di chiedere ai due vicepremier, al ministro dell'Economia, dell' Industria, dell'Agricoltura, delle Politiche europee, di vedercipomeriggio e di portare ciascuno per la propria competenza uno studio sull'impatto che questa situazione può avere per la nostra economia".Così la premier, a quanto si apprende, parlando in Consiglio dei ministri deiUsa. Il "gruppo di lavoro delda ora deve sentirsi prioritariamente impegnato sul tema",aggiunge. Martedì 8 aprile incontro con le categorie produttive.

Meloni in Cdm, lunedì vertice di governo sui dazi. Meloni in Cdm: "Lunedì vertice di governo sui dazi. Panico e allarmismo possono fare più danni". Meloni in Cdm, lunedì vertice di governo sui dazi. Meloni: "Lunedì vertice di governo sull'impatto dei dazi, martedì incontro con le categorie produttive". Meloni: lunedì vertice di governo sui dazi, martedì incontro governo-categorie. DAZI: MELONI, “LUNEDI’ VERTICE IN CDM, STUDIO SU IMPATTO ECONOMIA”. Ne parlano su altre fonti

Meloni in Cdm, lunedì vertice di governo sui dazi - "Ho deciso di chiedere ai due vicepremier, al ministro dell'Economia, dell'Industria, dell'Agricoltura, delle Politiche europee, di vederci lunedì pomeriggio e di portare ciascuna per la propria compe ... (msn.com)

Meloni in Cdm: "Lunedì vertice di governo sui dazi. Panico e allarmismo possono fare più danni" - Parlando in Consiglio dei ministri dei dazi Usa verso l'Ue, la premier annuncia un nuovo vertice di governo per studiare la situazione Meloni in Cdm: "Lunedì vertice di governo sui dazi. Panico e alla ... (msn.com)

Meloni dopo il vertice di governo: “Sbagliato rispondere ai dazi con altri dazi. Non è una catastrofe” - La premier Meloni spiega in un'intervista la linea del governo italiano sui dazi: "Rispondere con altri dazi non è la scelta migliore" ... (fanpage.it)