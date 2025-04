Iltempo.it - World of dance Rome 2025: la decima edizione dell'evento di danza urbana più atteso dell'anno

L'appuntamento per tutti gli appassionatiè fissato per il 25, 26 e 27 aprile, con tre giornate all'insegna di spettacolo, competizione e formazione. E' ilof, uno degli eventi dipiù prestigiosi a livello internazionale. La, o street, è un insieme di stili diche si sono sviluppati nelle strade e in altri spazi pubblici. È considerata partea cultura hip-hop e funk. Organizzato da 292 Events con la direzione artistica di Andrea Alem, rappresenta un punto di riferimento per la scenaa streetsia in Italia che in Europa. Sarà Ostia il teatroche il 25 aprile metterà in scena un esclusivo workshop con i giurati presso il Molinari Art Center di Roma, mentre il 26 e 27 aprile il Palapellicone ospiterà la competizione coreografica, con ballerini e crew provenienti da tutta Europa e pronti a sfidarsi per conquistare un posto alleofFinals di Los Angeles, in programma dal 14 al 21 luglio