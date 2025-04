Viola Davis difende la scelta di recitare in G20 | Non tutti i film in cui reciti devono puntare all' Oscar

Viola Davis ha risposto alle critiche legate alla sua scelta di recitare nell'action movie G20, prodotto per Prime Video. Viola Davis ha risposto alle critiche di chi non apprezza la sua scelta di recitare in film action o blockbuster. L'attrice ha recentemente fatto parte del cast di G20 con la parte del presidente degli Stati Uniti che si ritrova sotto attacco durante il summit tra leader mondiali, dovendo quindi cercare di sopravvivere. Perché Viola ha recitato in G20 La star, rispondendo alle domande di The Times of London, ha voluto difendere la sua scelta di recitare in un action movie senza troppe pretese. Viola Davis ha spiegato: "Non penso che ogni film che fai debba essere considerato per vincere

