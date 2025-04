LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 33-20 Eurolega basket 2025 in DIRETTA | le V nere continuano ad avere il match in controllo

DIRETTA LIVE37-27 LeDay mette anche il libero supplementare. Timeout per la Virtus.37-26 Clamoroso canestro di LeDay dopo il contatto con Zizic. C'è anche il fallo del centro croato.37-24 Due liberi di Morgan. Tre minuti alla fine del secondo quarto.35-24 1/2 di Diop dalla lunetta.35-23 Tripla di LeDay.35-20 Zizic strappa il rimbalzo e trova altri due punti facili.33-20 Straordinario canestro di Shields con il suo solito movimento dopo l'arresto.33-18 Altri due punti al tabellone per Shengelia.31-18 Tripla di Mirotic che risponde a Shengelia.31-15 Mirotic guarda Shengelia e il georgiano firma il massimo vantaggio per la Virtus.28-15 Mannion corre in contropiede e arriva a schiacciare al ferro con gran potenza.28-13 Due liberi di Shengelia.26-13 Shields riesce ad arrivare fino al ferro con una bella penetrazione.

