Tvzap.it - Calcio italiano in lutto, addio a una vera leggenda

Leggi su Tvzap.it

Social. Roberto Romei, conosciuto affettuosamente come Picchia, è stato un vero e proprio simbolo della Sampdoria degli anni Settanta. Scomparso all’età di 67 anni nella sua amata Genova, Romei lascia un’eredità indelebile tra i tifosi blucerchiati. Difensore granitico e combattivo, ha vestito la maglia della Samp in 49 occasioni, segnando 4 gol e conquistando il cuore della gradinata Sud. Il suo debutto in Serie A è avvenuto il 18 maggio 1975 contro la Fiorentina, un evento che ha segnato l’inizio della sua carriera professionale. Nato il 1º settembre 1957, Romei è cresciuto nel vivaio doriano e ha vissuto un periodo di apprendistato prima di essere prestato a squadre come Alessandria e Pistoiese, dove ha affinato le sue abilità.Leggi anche: Ictus, quali sono i sintomi del male che ha colpito Platinette?Il percorso di Romei: tra difficoltà a Genova e nuove sfide in Serie BIl ritorno a Genova coincise con un periodo turbolento per la squadra, retrocessa in Serie B.