Lanazione.it - L'appello: “Lunghe code per l'Abetone, Anas velocizzi i cantieri”

Firenze, 5 gennaio 2025 - "Le piste dell'sono prese d'assalto, e questo è un bene, ma riceviamo in questi giorni segnalazioni dilunghissime sulla statale dell'e del Brennero a causa dei varipresenti in più punti con la carreggiata ridotta e il senso alternato. Già nelle scorse settimane, dopo la frane che hanno bloccato ripetutamente la Ss12 i sindaci avevano lanciato l'allarme sul problema e i rischi per lo spostamento dei lavoratori e dei turisti. Il ministro Salvini prenda provvedimenti verso: questa situazione era annunciata e crea un grave danno alla montagna pistoiese". Così il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai. "Così come già fatto dal deputato Marco Furfaro che ha presentato interrogazione al ministro, - annuncia Niccolai - anche io presenterò una interrogazione, non perché la Regione abbia alcuna competenza al riguardo o poteri direttivi versoma perché il Governo deve metterenelle condizioni di poter fare gli adeguati investimenti strutturali per la sicurezza della Ss12 e deve dare a questa situazione la massima priorità, è importante che arrivino tantissime voci a ricordarglielo".