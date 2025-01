Iltempo.it - La “sentenza” di Santoro: “Todde superficiale, è un caso di decadenza piena”

Sull'incredibile pasticcio della Sardegna abbiamo chiesto il parere di Sergio, un giurista tra i massimi esperti di diritto amministrativo. L' avvocatoè Presidente onorario del Consiglio di Stato, di cui è stato per due anni Presidente Aggiunto e per dieci anni presidente della sesta sezione.Che cosa contestano ad Alessandra? «Lei e il suo comitato elettorale avrebbero mancato la cosa più importante: la nomina del mandatario. Dovrebbe dimostrare di aver usato un conto corrente dedicato per le regionali, di aver nominato un mandatario e che è stato lui a disporre di entrate e uscite durante la campagna».Una nomina informale, che salta fuori adesso, può bastare ? «No, deve essere formale. Registrata, solitamente da un notaio. Le leggi che lo prevedono sono due, quella n.