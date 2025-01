Quifinanza.it - La Bce ha tagliato i tassi in ritardo, il sondaggio che bacchetta Christine Lagarde

Secondo decine di economisti, il taglio deioperato dalla Bce per aiutare la stagnante economia dell’Eurozona è arrivato con uneccessivo. L’istituto guidato daha abbassato iquattro volte da giugno 2024, passando dal 4% al 3%. La corsa dell’inflazione, invece, è stata ben più rapida.È un recentedel periodico The Economist a prendere in considerazione l’operato della Bce. La testata ha interpellato 72 economisti dell’Eurozona: il 46% di essi ha dichiarato che la Bce è “inrispetto alla curva”, nonché fuori sincronia con i fondamentali economici.Il 43% si è detto convinto che la politica monetaria dell’Istituto abbia invece imboccato la “strada giusta”.Bce troppo lentaIl resto degli intervistati non se l’è sentita di esprimere un parere.