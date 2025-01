Inter-news.it - Inzaghi: «Conceicao, calcio verticale e solidità. Inter attenta ai precedenti!»

Simoneha parlato nella conferenza stampa di vigilia di-Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.CONFERENZA STAMPA– VIGILIA DI-MILANè il migliore o peggiore avversario che potevi affrontare ora?Il derby è una partita particolare, emozionante. Ci sarà il primo trofeo stagionale in palio, il mio tredicesimo. Questa sfida ci ricorda partite meravigliose, come la vittoria di aprile o della semifinale di Champions. Ma ci riporta alla mente anche l’ultima partita, che abbiamo perso meritatamente. Cercheremo di non replicare quel match, sapendo comunque il livello dell’avversaria.Ti sei rivisto con?Non ci siamo più rivisti, ma con lui non è successo nulla. Siamo stati tanti anni insieme, avendo condiviso vittorie e un maestro come Eriksson.