Iltempo.it - “Il nuovo governatore del Veneto tocca a Fratelli d'Italia”. L'avviso del ministro

Leggi su Iltempo.it

Il nodo del terzo mandato «sarebbe potuto essere affrontato in Parlamento con una proposta di legge, magari da parte della Lega». A dirlo, in una intervista a La Stampa, è ilper i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo a una domanda sull'impugnativa del governo della legge campana votata il 5 novembre scorso che crea i presupposti per la ricandidatura di Vincenzo De Luca. «La Lega qualche mese fa ha preferito muoversi con un blitz in Commissione provando a inserirlo all'interno di un decreto su cui si è poi espresso il Parlamento - aggiunge -, ora è difficile tornare indietro e aggirare la volontà dell'Aula con ricorsi, cavilli vari o altre invenzioni come fa la Campania. Trovo che sia poco serio». Insaràd'a scegliere il candidato? «Ci sono dei dati oggettivi.