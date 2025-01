Nerdpool.it - Hawkeye 2 – Trickshot potrebbe apparire nella seconda stagione

Quando la primadiera ancora in fase di produzione, si vociferava cheserie Disney+ sarebbe apparso Barney, alias, il fratello cattivo di Clint Barton. Il personaggio, purtroppo, non è mai apparso, ma di recente abbiamo saputo che dovrebbe fare il suo debutto nel MCUprevista – anche se non ancora annunciata ufficialmente –.Secondo lo scooper Daniel Richtman, i Marvel Studios avrebbero fatto un’offerta a un attore di primo piano per interpretare Barney, che molto probabilmente sarà l’antagonista principale della. Non abbiamo un nome, ma Richtman si aspetta che il personaggio entri a far parte di “molteplici progetti” in futuro.Nei fumetti, Charles “Barney” Barton si prendeva cura del fratello minore, insegnandogli a combattere e a migliorare la sua mira mentre cercavano di convivere con il padre violento.