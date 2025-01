Isaechia.it - Grande Fratello, alcuni inquilini vogliono chiedere in diretta la squalifica di Helena? “È l’unico modo!” (Video)

Nella Casa del, le tensioni traPrestes e Jessica Morlacchi hanno raggiunto un punto di rottura. Dopo settimane di scontri, culminati in un acceso diverbio durante una cena, la modella brasiliana si è resa protagonista di un gesto eclatante: ha lanciato dell’acqua fredda del bollitore dopo una lite a tavolta con la Morlacchi. L’episodio ha portato all’interruzione dellae scatenato una valanga di polemiche, sia all’interno della casa che fuori, con il pubblico che ora si interroga sul futuro della Prestes nel reality. Il giorno dopo l’episodio,si è dichiarata pentita, ma il suo rimorso non è bastato a placare le polemiche (clicca QUI per l’articolo in merito).Un gruppo di concorrenti si è riunito oggi in giardino per discutere dell’accaduto, esprimendo apertamente la volontà diladella Prestes nella prossima puntata.