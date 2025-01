Sport.quotidiano.net - Fortitudo, è un inizio a difficoltà doppia. Caja deve battere Udine per riscattarsi

Prima sfida dell’anno solare per lache questa sera alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare, nell’ultima giornata del girone di andata, la capolista. Sotto le volte del Madison di piazza Azzarita, la formazione di Attiliocerca il riscatto dopo il ko di domenica scorsa a Pesaro, decisa a riprendere il momento positivo che l’ha vista infilare 5 vittorie nelle 7 partite giocate dal cambio di guida tecnica, con il ritorno del coach pavese. Sarà unaincerottata e che dovrà fare a meno anche di Kenny Gabriel. Out fino ad aprile Gherardo Sabatini, in miglioramento Leo Menalo per i problemi al dito, in settimana è rimasto ai box anche l’ala forte americana. Gabriel soffre di una infiammazione al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare gli allenamenti anche di tutta questa settimana.