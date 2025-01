Ilnapolista.it - Conte sta andando oltre Conte

Una masterclass di Antonio(e gli errori di Palladino)Il Napoli entra nel 2025 mettendo un timbro sotto un certificato che già possedeva. Quello che attestava la bravura assoluta, i meriti enormi, si può dire anche la grandezza, di Antonio. A Firenze, l’allenatore azzurro ha messo in scena una vera e propria masterclass tattica, sia con le scelte iniziali che con le sue letture a partita in corso. È stato aiutato anche da Palladino, che come vedremo ha fatto un po’ di valutazioni errate e di confusione. Ma le difficoltà della Fiorentina e del suo tecnico non tolgono niente al capolavoro di. Che ha conquistato una vittoria larghissima su un campo difficile, l’ha fatto subendo pochissimo e ovviando con tutta una serie di intuizioni brillanti ai problemi di formazione avuti negli ultimi giorni, nelle ultime ore.