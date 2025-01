Sport.quotidiano.net - Carpi, arriva il Milan Futuro: "Approccio fondamentale"

di Davide SettiCi sono tanti motivi per cominciare bene il 2025 per ilche alle 17.30 riceve il. In primis onorare la memoria di Cesare Roberto, patron di Sarchio main sponsor biancorosso per la cui improvvisa scomparsa oggi la squadra giocherà col lutto al braccio (1’ di silenzio), poi l’importanza della sfida che porta al ’Cabassi’ una diretta rivale salvezza, a -9 da Calanca e compagni. Due temi che si uniscono all’incertezza della prima gara dopo la sosta col mercato aperto. "Ci sono tanti punti interrogativi – spiega mister Cristian Serpini – fra i giocatori loro in Supercoppa, qualcuno dei nostri con la febbre e l’incognita della prima gara dell’anno. Di sicuro a fare la differenza sarà l’. Vista la classifica vincere sarebbe importante, anche se sono certo che ilsi rinforzerà e non sarà una di quelle che scenderanno in D".