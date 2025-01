Oasport.it - Calcio, Serie A 2025: Napoli corsaro a Firenze, terminano in parità gli altri anticipi

Nei treodierni della 19ma giornata, l’ultima del girone d’andata, dellaA 2024-di, si registra la roboante vittoria esterna delper 0-3 a, mentreingli scontri tra Venezia ed Empoli (1-1) e tra Hellas Verona ed Udinese (a reti inviolate).Nel big match di giornata ildomina in casa della Fiorentina: a spaccare il match alla mezz’ora della prima frazione è David Neres, su assist di Lukaku, che porta in vantaggio i partenopei. Nella ripresa Lukaku su rigore firma il raddoppio al 55?, infine McTominay al 68? chiude la sfida con la rete del definitivo 0-3.Nel primo degli scontri di medio-bassa classifica finisce 1-1 tra Venezia ed Empoli: lagunari in vantaggio al 5? con Pohjanpalo, pareggio dei toscani al 33? con Esposito su assist di Colombo.