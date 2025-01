Gamerbrain.net - Wuthering Waves: Guida per la Migliore Build di Carlotta

è una delle unità più versatili e potenti di, grazie al suo kit unico e alla sua capacità di infliggere danni elevati con la pistola, il suo tratto distintivo. Con il giusto equipaggiamento e una squadra ben bilanciata, è in grado di affrontare con successo anche i contenuti più difficili del gioco.Avete già scaricatoWave su PS5 e collegato l’account?Le Migliori Armi perScegliere l’arma corretta è fondamentale per massimizzare il potenziale di. Ecco le opzioni migliori, suddivise per rarità:Armi a Cinque StelleThe Last DanceEffetti: Aumenta il Crit DMG del 72%, l’ATK del 12% e il danno delle Resonance Skill del 48%.Motivo: Perfetta per sfruttare il kit di, migliorando sia i danni critici che le sue abilità principali.