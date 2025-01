Anteprima24.it - Tre gol e una classifica da leader: trionfo del Napoli al Franchi

Tempo di lettura: 2 minutiNel match conclusivo del girone d’andata, ildi Antonio Conte si è imposto con un netto 3-0 sulla Fiorentina al, consolidando la propriaship in. I partenopei, autori di una prestazione solida e cinica, raggiungono quota 44 punti, distanziando Atalanta (41) e Inter (40), in attesa dei recuperi delle squadre impegnate nella Supercoppa.La partita si accende fin dai primi minuti, con ilche ha subito preso le redini del gioco. Al 2?, Neres sfonda sulla destra mettendo in difficoltà la difesa viola e servendo Spinazzola sul secondo palo, che non riesce a intervenire efficacemente. La Fiorentina reagisce con coraggio, proponendosi con due tiri consecutivi di Mandragora e Dodò, ma senza fortuna. Occasione ghiotta per ilal 15?, quando Olivera insacca in rete dopo un bel triangolo con Lukaku, ma il gol viene annullato per fuorigioco del belga.