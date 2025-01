Oasport.it - Tabellone WTA Adelaide 2025: Pegula e Navarro ai lati opposti del tabellone. Rinuncia Paolini

Dato alla luce questa notte ilprincipale del WTA 500 di, il principale evento della settimana ventura considerato il suo status. Doveva esserci anche Jasmine, ma è arrivato il forfait: per la toscana direttamente Australian Open a Melbourne.Numero 1 del seeding diventa così Jessica: l’americana, che proprio per questo avrà un bye, non può però dirsi contenta considerate Mirra Andreeva al secondo turno (per la russa di nuovo Noskova come già a Brisbane) e un cammino generalmente pieno di trappole.Torneo, questo, di forza enorme, considerato che il cut off è quello di Pavlyuchenkova, vale a dire c’è una larga fetta delle prime 30 (non per caso ildelle qualificazioni è insano). Alla numero 2 del seeding, l’altra USA Emma Navaro, tocca uno stuolo di russe per cercare di arrivare in semifinale: Alexandrova e poi Kalinskaya o Samsonova.