Ilnapolista.it - Spinazzola esce per un attimo dal mercato, Ngonge aspetta che qualcosa succeda (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Oggi alle 18 il Napoli scende in campo al Franchi contro la Fiorentina in piena emergenza. Non ci sono ali che possono sostituire Kvara o Politano, entrambi infortunati. Lo scrive la. Non ci sono centrocampisti di ricambio ad Anguissa e McTominay, a parte Gilmour e la “scommessa” Raspadori. Conte dovrebbe scegliereal fianco di Lukaku e di Neres.Leggi anche: Conte: «Politano e Kvaratskhelia non ci saranno a Firenze»Per la prima volta in stagione Napoli letteralmente in emergenzaScrive la:Leonardotoglie il completino dalla valigia,per undal, mette assieme ciò che ricorda del suo passato remoto da laterale offensivo e soprattutto prende aria, avendo messo assieme 34’ nelle ultime dieci di campionato e, complessivamente, 269’ da agosto in qua.