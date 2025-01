Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 21esima giornata pareggio (1-1) equo tra Crotone e Cavese

1Marcatori: 4° Oviszach, 11° Sorrentino(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Armini, Di Pasquale, Giron, Gallo (Stronati), Schiro’ (Barberis), Silva, Vitale (Gomez), Oviszach (Spina), Tumminello. All. Longo(4-3-3): Boffelli, Vitale, Sorrentino (Vigliotti), Piana, Fella, Pezzella, Saio, Konate, Peretti, Marranzino (Diarrassouba), Marchisano. All. MaiuriArbitro: Luca De Angeli di MilanoAssist. Francesco Romano di Isernia – Davide Rignanese di RiminiQuarto giudice a bordo campo: Giovanni Castellano di NichelinoAmmoniti: Konate, Silva, Piana, VigliottiAngoli: 4 a 3 per ilRecupero: 2 e 6 minutiSpettatori: 4.303 incasso euro 19.755,98Un minuto di raccoglimento per commemorare Aldo AgroppiMister Longo: “ilin più occasioni meritava il secondo gol nonostante la non buona partita disputata dalla mia squadra.