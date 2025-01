Gamberorosso.it - Schiava d'autore. L'etichetta altoatesina di Girlan sfida i grandi rossi internazionali: la degustazione

In Alto Adige laera il principe dei vitigni, occupava circa il 70% dei vigneti finché la scena non le venne rubata dai bianchi della regione. Anche oggi, però, rimane il terzo vitigno per estensione. È un vitigno che produce molta uva e che, anche limitando le rese al minimo, dà ugualmentescarichi di colore, incentrati sul frutto fresco, con alcol moderato, acidità mai spinosa, beva agile e spensierata. Potrebbero sembrare vini rustici e un po’ sempliciotti, ma una verticale di Gschleier Alte Reben, la più storica selezione dilanciata da Cantinanel 1975 e ricavata da vigne centenarie, smentisce questo pregiudizio.Grappoli di Shiava della Cantina. In apertura la vigna da cui proviene la Vernatsch Gschleier Alte RabenLa verticale di Gschleier in 6 annateL’invecchiamento stravolge il profilo delledie le rende molto più simili ai calici di sua maestà il Pinot Nero.