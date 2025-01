Pronosticipremium.com - Roma-Verona, il pronostico di Campionato Primavera: giallorossi in vantaggio, piace l’Over

Il 2025 riaccoglie anche ilche in occasione della 18ª giornata tornerà con diverse sfide fondamentali per la classifica, come quella trache si affronteranno al Tre Fontane il 5 gennaio a partire dalle ore 11:00. Iallenati da Spugna hanno come obiettivo principale quello di provare ad allungare ulteriormente la distanza in classifica con il Sassuolo, in attesa che i neroverdi sfidino la Sampdoria alle ore 15:00.È richiesta dunque tanta concentrazione: lacercherà di iniziare il nuovo anno con tutti i buoni propositi, tenendo però in considerazione il flusso positivo delle ultime giornate che ha portato i capitolini a segnare ben 18 gol nelle ultime 5 partite e a subirne soltanto 4. Di fronte a sé Spugna troverà una squadra che ha terminato dicembre con una sconfitta plateale contro il Genoa, ma desiderosa in ogni caso di riprendere il ritmo e scalare velocemente la classifica, prima di catapultarsi nell’avventura negli ottavi di finale di Coppa Italia.