Ilrestodelcarlino.it - Precipita dalla ferrata per recuperare il guanto: grave un escursionista di Padova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Belluno, 4 gennaio 2024 - Cerca diune cadendo nel vuoto per una ventina di metri. Èl’no caduto questa mattina lungo ladel Col dei Bos, la spettacolare via degli Alpini che si trova sopra Cortina d’Ampezzo. L’incidente è accaduto non distante dall'attacco del percorso attrezzato, l’uomo è ruzzolato sul ghiaione sottostante. A dare l’allarme è stata la compagna che si trovava con lui. Il 50enne ha riportato traumi a testa e bacino. Intanto le temperature continuano a calare. L’incidente sullaDalle prime informazioni, il 50enne di- che aveva una corda con sé - aveva iniziato a calarsi peril, così da poter continuare la. Ma, dopo essersi assicurato a uno spuntone di roccia, all'improvviso la corda si è sfilata e lui è volato nel vuoto.