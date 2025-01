Bergamonews.it - Omicidio via Tiraboschi, le reazioni politiche: “Chiediamo più sicurezza”

Il mondo politico interviene sull’in via, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, nel quale è stato ucciso Mamadi Tunkara, 36enne originario del Gambia, assassinato sotto gli occhi dei passanti.Andrea Tremaglia: “Grazie alle Forze delle Ordine”“Ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine fin dall’inizio del nuovo anno per il lavoro che quotidianamente e silenziosamente svolgono per rendere sicure le nostre comunità. Una gratitudine che non deve essere solo occasionale e di circostanza, ma solida testimonianza di una costante vicinanza, che il Governo Meloni sta promuovendo concretamente con la propria azione e che a tutti i livelli amministrativi Fratelli d’Italia tiene come priorità: siamo dalla parte delle forze dell’ordine e lo ribadiamo con chiarezza.