Monsummano-Montecatini. Il 2025 riparte dal derby

Il campionato di Promozionecon la diciassettesima giornata. Il primo turno delscatta domani (ore 14.30) con ildeidella Valdinievole fra Intercomunalee Valdinievole. Entrambe avevano chiuso il 2024 con una vittoria, quella più importante è stata però quella delche si è preso i tre punti sul campo del Marginone, per cui avranno una motivazione in più per riuscire a tirarsi fuori dal tunnel. Quel tunnel dove i biancocelesti non voglio essere risucchiati. Il direttore generale Simone Mariotti vuol stare coi piedi per terra: "Sarà una partita molto difficile – ha commentato – vincere sarebbe bellissimo, ma dovremo fare i conti con una squadra che non molla mai e che sta crescendo. L’importante sarà non perdere, la squadra è motivata ed ha lavorato bene speriamo che la sosta non abbia rotto gli incantesimi.