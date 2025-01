Rompipallone.it - Milan, altro infortunio in attacco: ansia per i tempi di recupero

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 3 Gennaio 2025 23:13 di Alessandro BastaIldeve fare i conti con unarrivato durante la partita contro la Juventus:per idiIl nuovodi Sergio Conceicao è partito al meglio in Supercoppa italiana, riuscendo a battere in rimonta la Juventus con il punteggio di 2-1. Il portoghese ha già dato una prova di forza importante, ma ora gli toccherà vedersela subito con l’Inter in un derby che vale un trofeo – l’anno scorso per casualità del calendario è valso la seconda stella.Il problema è che i rossoneri non hanno solo difficoltà sotto il profilo del gioco e della continuità, ma anche per quanto riguarda gli infortuni – e vale anche per Madama. L’ultimo, ancora una volta in, è arrivato proprio stasera contro la Juventus.