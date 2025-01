Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders sempre il migliore tra le moto dopo 288 km, Chicherit in testa tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.04continua a dettare il passo al terzo rilevamento (122 km di prova speciale) con un vantaggio di 1’06” su Baciuska, 1’34” su Moraes, 1’39” su Variawa e 1’46” su Lategan. Gap di 4’35” per Sainz, 4’54” per Loeb e quasi 6 minuti per Al-Attiyah.10:03 CAMION -Arrivano le prime informazioni dal rilevamento 92. Zala (Skuba Team De Rooy) allunga leggermente su Van De Brink (Eurol Rally Sport), arrivando con il tempo di 1:04:22 con un SCARTO di +0:16 dal diretto avversario. In risalita Macik (MM Technology), ora terzo a +1:26.10.00– Danielconferma la propria leadership con il crono di 3:18:46288 km. L’alfiere della KTM precede l’americano Ricky Brabec (Honda) e lo spagnolo Schareina (Honda). Completano la top-5 Ross Branch (Hero) e l’argentino Luciano Benavides (KTM).