Iodonna.it - Le nuove capsule da sci combinano eleganza e comfort, stile e praticità. Con capi di abbigliamento e accessori a tema, che sono già cult

Leggi su Iodonna.it

Passate le Feste e la ricerca dei regali di Natale, il nuovo anno si apre come di consueto con l’inizio della stagione dei saldi. Un momento dell’anno a dir poco strategico per rinnovare il guardaroba. Mirando attentamente aidie agliche in un lampo aggiornano loe lo rendono più interessante. Ma cosa scegliere nel mare magnum delle promozioni? Ce lo dicono le idee shopping del mese Gennaio 2025, partendo dalle novità in campo skiwear.La collezione Chanel Coco NeigeIl cuore dell’Inverno vede protagoniste le vacanze e i weekend sulla neve. La novità di quest’anno è che, per sciare sulle piste e muoversi nelle località di montagna, arrivanoe collezioni moda realizzate ad hoc e di altissimo livello. Una su tutte? Coco Neige 2024/25 di Chanel.Il cappello Chapka di Chanel.