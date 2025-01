La follia di Vera, ex regina dello sci che con tre colpi di pistola ha quasi ucciso, a 84 anni, il vicino di casa

Leggi su Open.online

Nelle campagne tra Torino e MoncalieriSchenone, 84, ex sciatrice olimpica, ieri ha sparato tredicontro ildi, Stefano Milanese, ingegnere di 52, ferendolo gravemente. L’anziana è stata fermata dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e poi è stata accompagnata nel reparto psichiatrico delle Molinette per degli accertamenti sanitari. Milanese è ricoto invece gravi condizioni.to all’addome e al braccio, dopo un’operazione sotto i ferri di oltre due ore, è in prognosi riservata e coma farmacologico. Denunciato anche il marito dell’anziana l’imprenditore Carlo Luca Cazzaniga, 89enne, per omessa custodia del revolver calibro 39. Secondo quanto ricostruisce oggi La Stampa è tutto partito nel pomeriggio di ieri, 14.30, in strada Cantamerla, tra verde e villette eleganti.