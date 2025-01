Inter-news.it - Inter di Inzaghi macchina da gol? Cosa succede senza Thuram

Il primo Derby di Milano del 2025 assegnerà la Supercoppa Italiana ma all’diservono idegli attaccanti e non solo quelli di. La situazione realizzativa in casa nerazzurra continua a lasciare qualche dubbio legato alla distribuzione delle reti per repartoMILANO – I numeri realizzativi dell’di Simonenella prima parte di stagione sono buoni ma non fanno impazzire. Le reti segnate finora sono 56 in 25 partite tra Serie A (45), Champions League (7), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (2). In media più di due a partita. Un dato che se fosse stato più alto, ad esempio tre a partita, non avrebbe creato scalpore, dal momento che l’crea numerose occasioni dain ogni gara. Nessuno si stupirebbe se la squadra diavesse già segnato 75 reti finora! E invece manca sempre qualsotto porta.